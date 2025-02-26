獨家訪問：與其他咪神各有所長 鄧凱文做主持「搵快錢」 獲家人補貼追夢

藝人鄧凱文為參加選美減掉20多磅，成為TVB「新咪神」。入行後主力做主持的她，直言收入有限，靠媽媽每月資助3,000元生活費。

鄧凱文（Eris）參加2023年香港小姐競選後入行，憑其33D、24、34大好身材獲封TVB「新咪神」，在社交網大派福利乃家常便飯，令粉絲大飽眼福。談到與影視雙忙的同屆港姐郭珮文相比，似乎發展較慢，Eris就表示與公司「咪神」郭珮文和「波波」黃婧靈都是很投緣的好朋友，各有長處和特點，不只是靠身材，所以彼此之間不會比較。

Eris自爆以前身形圓潤，屬肥妹仔，決心參加選美才努力減肥，由120多磅變成現在100磅的苗條身材，她說：「多謝大家畀『咪神』呢個名我，其實我唔覺得係，公司有好多E神、G神，我身材都係D至E。（滿意身材？）入行自信咗，以前我未着過比堅尼，企喺選美台係第一次着。」Eris自言最欣賞的「咪神」是高海寧，大讚對方待人處事好貼地，值得學習，又透露自己保持身材的秘訣是戒澱粉質，每日吃一至兩餐雞胸肉，同時做普拉提鍛煉線條。為求上鏡好看，本身有兔仔牙的她，正利用隱形牙箍進行矯正。

擔心被炒魷爆喊 Eris入行逾一年主力任主持，她表示家人的支持是追夢的最大後盾：「好彩主持有爆騷，因為屋企唔係好有錢，自己希望快啲唔使屋企資助我，依家媽咪每個月畀3、4千蚊我。我揀做主持係想努力搵錢和學習，如果等拍劇就唔知等到幾時先有機會，目標希望今年唔使父母再資助我。」

不過，Eris自知口才不足，試過因主持訪問講錯說話而喊，擔心被炒。她表示父母在自己小學時離異，令她逐漸沉默寡言，懷疑因此說話有懶音，正在接受語言治療改進。