拍劇撻着徐少強之子 姚子羚低調脫單 冧認有發展空間
無綫花旦姚子羚陷入感情空窗一段時間，原來她已靜靜蜜運中，被爆暗撻已故影星徐少強之子徐偉棟，子羚更帶愛郎返香閨，認真甜蜜。對於戀情剛萌芽，子羚大方表示：「有發展空間！」
姚子羚（Elaine）於2018年跟身家逾億的「的士邦」鄭子邦分手，結束3年情，之後她被揭誤搭上「人夫」Raymond，搞到要火速斬纜。回復單身的她如今44歲，坦言對愛情仍然有憧憬︰「唔係要搵一個人結婚，而係要遇到一個適合你嘅人。」
盛傳子羚原來已低調「脫單」兼秘搞姊弟戀，對象是曾合作無綫劇《狀王之王》的42歲星二代、徐少強和雪梨之子徐偉棟。日前二人被拍得於將軍澳酒樓飲茶，飯後孖住返回女方的香閨。期間子羚高度戒備，出入都戴上口罩及左望右望，似想保護剛萌芽的戀情。
大方現身朋友圈
對於拍拖傳聞，子羚接受本報訪問時直認雙方有發展空問，又不避嫌大讚徐偉棟是好男仔，表示：「有friend新居入伙，我哋一班人去飲茶，賀個朋友入伙。拍劇嘅時候識阿棟，咁阿棟都係一個好男仔，大家都有發展空間，佢係我傾得埋嘅好朋友。」而徐偉棟回覆本報時表示：「首先多謝各位傳媒朋友關心，我同Elaine真係因為拍攝《狀王之王》而相識嘅，久唔久會約埋佢同其他朋友一齊食飯，咁啱嗰日有朋友新屋入伙，我哋咪一班朋友出嚟飲茶之後去買生果，一齊上去house warming。」他亦大讚子羚是一個好女仔，望大家給予空間他們彼此了解。
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