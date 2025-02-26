JW天生「大喇叭」被嫌嘈 陳瀅角色輸蝕 預告「黑化」反撲

藝人陳瀅與王灝兒（JW）昨日為無綫劇《痞子無間道》宣傳，對於角色被指不夠亮眼，陳瀅預告稍後會有「大逆轉」變壞女孩，應可搶回分數！而JW因工作多次缺席宣傳，笑言《痞》劇很旺她，多Job冇停手！

藝人周嘉洛、朱敏瀚（朱仔）、陳瀅及JW等昨日乘坐觀光巴士宣傳，沿途跟市民揮手打招呼，場面熱鬧。之前多次缺席宣傳的JW，解釋剛巧有工作在身，笑言搵錢也很重要：「唔知點解拍《痞子》1、2嘅時候，都咁啱要攞期做嘢，所以《痞子》旺我，好多唔同騷要做。」她高興表示劇集播出後，在街上碰到不少觀眾，大讚她的角色搞笑。對於被彈「聲沙吵耳」，她笑指是天生，已盡量壓低聲線，陳瀅即笑指JW即使不戴咪也能清晰收音：「呢個係歌手嘅特質！反而我成日畀人話收唔到，要大聲啲。」

朱敏瀚為收視解畫 而陳瀅的角色被指不及其他演員亮眼，她解釋或因角色性格沒主見、只顧跟風所致，並劇透與JW稍後會變壞女孩，絕對令觀眾耳目一新！談到劇集收視不似預期，她表示大家拍攝時已盡力做到最好，收視並非他們能控制，會落力做好宣傳。

朱仔則指有粉絲表示喜歡儲齊幾集才收看，或因而影響收視：「依家觀眾時間未必就到坐定喺電視機前面等，習慣咗睇重播，一次過睇。」而周嘉洛表示有留意網民評論，很高興有不少正評。