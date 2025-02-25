真田廣之領軍掃《演員工會獎》 添麥菲爆冷稱帝 狄美摩亞再封后

《奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一早上在美國洛杉磯舉行，被視為奧斯卡得獎指標的《第31屆演員工會獎》（SAGA）前日落幕，其中美國男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）爆大冷成為影帝，可惜其女友Kylie Jenner因好友猝逝而心碎，缺席頒獎禮，未能見證男友捧獎。

添麥菲憑《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）擊敗賽前大熱《粗獷派建築師》（The Brutalist）美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）得獎。今次是添麥菲從影以來首個「演員工會獎」，更以29歲之齡成為《SAGA》有史以來最年輕的影帝，他於台上表示：「我真的沒有想過得獎。我傾盡了一切來扮演這位無與倫比的藝術家，卜戴倫（Bob Dylan），扮演他是我一生的榮幸。」近期一直陪伴他出席各大電影頒獎禮的女友Kylie Jenner當日缺席，據知是因為其御用髮型師兼好友Jesus Guerrero日前突然離世。

影后方面，被視為奪標大熱的狄美摩亞（Demi Moore）憑《完美物質》（The Substance）再捧走影后寶座，擊敗「最強對手」《阿諾拉》（Anora）的新星Mikey Madison等得獎。她回憶15歲那年加入演員工會的重要日子：「從此我的人生改變了，你們（台下演員）都是我最偉大的老師，這麼多年以來我一直在努力，有時成功，有時失敗，但能夠繼續前進。」至於最佳男女配角方面，繼續由大熱《深痛導賞團》（A Real Pain）的美國男星Kieran Culkin 與《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）的美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）獲得，今年大會將終身成就獎頒給美國老牌女星珍芳達（Jane Fonda）。

哥連法奴被翻舊帳 電視組方面，日本男星真田廣之繼上月《金球獎》後，憑大熱劇《幕府將軍》（Shogun）再下一城，擊敗同劇的淺野忠信登上劇情組視帝寶座，同劇的日本女星澤井杏奈則榮膺視后，《幕》劇同時獲得最佳劇集群體演出獎。

至於另一「金球視帝」哥連法奴（Colin Farrell）憑劇集《企鵝》（The Penguin）再奪電視電影/迷你劇組最佳男主角，女星珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）宣讀賽果時，她表示：「最佳男主角得主係……呢個男人喺《金球獎》傳染新冠肺炎畀我：哥連法奴！」哥連上台領獎時笑說：「罪名成立。」此外，美國女星Selena Gomez主演的劇集《破案三人行》（Only Murders in the Building）勇奪喜劇組最佳群體演出獎，Selena獲悉得獎後表現得相當驚訝。