暢所欲玄：驚蟄祭白虎

驚蟄是二十四節氣中的第三個節氣。乙巳蛇年的驚蟄在3月5日，位於南方的香港，氣溫會開始回暖，並有可能行雷。驚蟄也預示着春耕的開始。雖然南方大部分地區會在驚蟄日聽到春雷，但因中國地大遼闊，春雷初響的時間會有很大差異。至於冬眠的動物除了會被春雷驚醒，也會感受到天氣轉變和地溫升高，意識到是時候出來活動，開始新一年的生活。

根據中國的民間習慣，驚蟄節可透過祭白虎來化解血光之災。相傳白虎為血光災之神獸，每當驚蟄來臨就會出來吃東西，見人就咬，為了避免被白虎咬傷，於是有祭白虎儀式。祭白虎是用紙老虎，其造型最好是白色及帶有黑斑紋，張開口及有4隻老虎牙。在祭祀時，法師會將生肥豬肉來餵這隻紙老虎，使其食飽後不再四處咬人，從而化解災難血光。

香港人在驚蟄節會去天橋底或找法師祭白虎之餘，還會打小人。進行打小人法事時，法師會預備一張小人紙，上面寫上想要咒罵者的姓名、八字等資料，或只寫「對頭人」三個字。接着焚香5支插在地上，用殘舊鞋底拍打小人紙，順序由頭拍打到腳，並會邊拍邊唸「打你小人頭打到你頭暈暈、打你小人口打到你不說謊……」，打完後丟下紙人及舊鞋，就可以驅除小人。

玄學家黎宜銘師傅