王大陸做「逃兵」失Job

台灣男星王大陸本月18日疑因逃兵役被捕，其後新北地檢署表示他將於3月13日報到入伍。今次兵役風波令王大陸形象受挫，據知，原本叫好叫座的人氣劇《村裏來了個暴走女外科》第2季計劃邀請王大陸加盟，如今他背上「逃兵」之名，只好將他排除在外。