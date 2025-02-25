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王大陸做「逃兵」失Job
台灣男星王大陸本月18日疑因逃兵役被捕，其後新北地檢署表示他將於3月13日報到入伍。今次兵役風波令王大陸形象受挫，據知，原本叫好叫座的人氣劇《村裏來了個暴走女外科》第2季計劃邀請王大陸加盟，如今他背上「逃兵」之名，只好將他排除在外。
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