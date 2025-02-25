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關楚耀愛妻 浸溫泉放「峰」
藝人關楚耀早前透露與網紅太太Joann飛抵冰島自駕遊時遇險，幸好平安無事，順利轉戰芬蘭繼續享受二人世界。日前，Joann在社交網分享在冰島浸溫泉的性感照，騷前晒後，大方展現零贅肉身材，非常有睇頭。
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