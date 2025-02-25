Jeremy懶型灌奶 由朝屙到晚

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日到電台宣傳個人單曲《活》，吸引過百粉絲在門外守候，相當受歡迎。他指新歌是一首虐心情歌，有次於飛機上看電影時獲得靈感，請填詞人執筆寫出卑微的愛情故事，但自言沒有做過「兵」，只靠幻想演繹歌曲。

Jeremy指歌曲MV同樣虐心，導演現場播放慘情歌助他入戲，他自言是眼淺的人，多場喊戲亦難不倒他。不過，MV中有一個飲牛奶的鏡頭，卻令他屙足全日，他笑說：「本來鏡頭只係要飲少少，但係我就懶有型咁大啖飲，拍咗幾個Take已經飲咗一大支，搞到由朝屙到晚，人哋飲酒，我就灌牛奶。」

濕身鏡頭惹圍觀 談到MV中有濕身鏡頭，但穿得密實，略欠睇頭，Jeremy笑言一早向導演表明不會露肉，但拍攝時仍有不少工作人員來旁觀，最後失望而回。至於歌迷引頸以待的個人演唱會，Jeremy預計年中舉行，近期為情歌新曲錄音，將在開騷前推出專輯，計劃最少再推出兩首派台歌，其中一首更由他包辦曲詞創作。