林智樂外遊慘受辱 姚焯菲偷食斷正 尷尬掩嘴

「聲夢小花」姚焯菲近期瘦身成功，她無懼身形翻脹，被撞破深夜時分落街買糖水，雖然素顏又着街坊裝，但率真反應獲讚可愛。其同屆戰友林智樂則同人唔同命，在外地被當面丟錢侮辱！

姚焯菲（Chantel）在新西蘭讀書期間身形一度脹爆，不過回港後歌視雙線發展，愈忙愈瘦成功搣脂。日前她被拍下「偷食片」，當日素顏的她獨自現身傳統糖水舖門外睇餐牌，雖然一身街坊裝，但勝在青春無敵。有粉絲好奇上前與她搭訕，她一副像被發現偷食的模樣，瞪大眼又O嘴，隨即掩嘴笑出「腰果眼」，禮貌回答：「係呀，我睇吓有咩可以買返屋企咋嘛。」粉絲離開時，Chantel不忘甜笑和揮手道別，其率真反應獲網民大讚可愛。

Aska捱凍濕身 Chantel在港被網民捧上天，同屆的「聲夢」歌手兼一同亮相內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》的林智樂則不太幸運，他在社交網分享早前為飲雲呢拿籽咖啡而飛到韓國的經歷，本來心情大靚，但竟在的士上受辱，指司機把找贖的硬幣丟在地上，叫他自行拾起，難得EQ爆燈的他以樂觀心態面對：「不知有沒有一天唱歌或拍戲能夠用到這個情緒，去到Cafe後心情都回來了，美食能醫百病。」

另一「聲夢」歌手張馳豪（Aska）近日推出舞曲《Catch A Feeling》，拍MV當天發出寒冷天氣警告，Aska冒寒在10度低溫下濕身勁舞，他說：「人生中第一次拍攝落雨，拍攝前仲擔心順唔順利，會唔會凍親。」事後反而覺得愈濕愈好，皆因勁舞連場後全身發熱，雨水灑在身上感覺超爽。