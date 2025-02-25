中娛星動：行禮影片撒網 新郎咀足10秒 虞書欣嫁人惹反感

內地小花虞書欣是不少人心目中的女神，但近日網上流出其結婚片段，穿婚紗的她跟男方交換戒指兼咀足10秒，畫面浪漫！原來這只是新劇的拍攝花絮，不過結婚設定一樣惹來粉絲呷醋。

虞書欣跟內地小生何與最近拍攝劇集《雙軌》，日前網上流出二人拍攝婚禮場面的影片，當中可見虞書欣穿上白色低胸婚紗及披頭紗，今次是她首度披嫁衣拍攝，令人眼前一亮，何與則身穿黑色禮服，俊男美女襯到絕。二人由天光拍到天黑，先是拍穿着禮服騎電單車的場口，接着虞書欣由男方牽手入場並交換戒指，何與捧起她的臉頰親吻近10秒，畫面甜到漏。他們又一齊在婚禮上跳舞，手拖手及轉圈，臉上洋溢幸福笑容，儀式做到足。

片段曝光後引起網民關注及熱議，不少人讚他們外形相襯，很有CP感，非常期待劇集播出，亦有粉絲指見到偶像步入婚姻殿堂感到不捨，甚至有網民呷醋，對劇中的結婚設定反感！

抵冷着背心裙跳舞 虞書欣除了拍劇外，近日亦忙於宣傳另一套劇《噓，國王在冬眠》，有傳該劇定檔3月播出，故她近期頻頻跟劇中男主角林一錄影綜藝節目。日前她僅穿背心裙，冒寒跟林一在戶外跳舞，相當敬業，有指該劇招商成績優秀，網民亦對劇集寄以厚望。