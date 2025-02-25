撩老婆合演喜劇 羅子溢快閃馬來西亞 速袋6位數

藝人羅子溢近日專程飛往馬來西亞出席活動，吸引不少當地粉絲捧場，更穩袋6位數酬勞。他指太太楊茜堯十分欣賞其新劇的長髮造型，放閃表示有意「長髮為卿留」。

忙於深圳拍攝無綫新劇《模仿人生》的羅子溢，日前成功向劇組請假，快閃馬來西亞出席護膚品牌活動吸金，據知今次酬勞不錯，子溢淨袋6位數，而最令他感動的是現場逼滿粉絲：「嗰日係閒日朝早11點，真係估唔到咁多人嚟支持自己。佢哋仲自備應援幫我吶喊助威，好感動呀！」子溢預告很快會再與馬國粉絲作近距離接觸，又無奈表示此行太匆忙：「前一晚抵埗，第二日做完活動就趕住出機場，真係冇時間去食好嘢。粉絲們好貼心，送咗十幾盒榴槤畀我，我拎晒返香港畀屋企人，自己就有得睇冇得食，哈哈！」

活動上，子溢以《模》劇的長髮造型現身，大獲好評，加上太太亦甚欣賞，他表示會考慮留長髮：「依家係駁髮，洗頭瞓覺有時扯到會好痛。（太太日前話想同你合作拍劇敵對喎！）想同佢拍喜劇多啲，我覺得自己體內搞笑細胞都好活躍。」《模》劇約於下月中煞科，他直言屆時會回家湊仔，全力支持正在研究劇本的太太再拍戲。

何沛珈唔敢接近袁詠儀 另外，有份演出《模》劇的何沛珈亦趁拍劇空檔，接了兩個廣告及為多個晚宴擔任司儀搵真銀，豬籠入水。她指劇中角色性格沉穩，令她也有所成長，又提到劇中與影后袁詠儀有小量對手戲，讚對方氣場勁：「我唔係好夠膽接觸佢，佢對我嚟講係一個可遠觀而不敢近距離接觸嘅女神。」