創下第4次個人紀錄 張學友巡唱達1,000場 稱冠華語歌手

歌神張學友於38年間走遍18個國家及逾百城市，終於完成1,000場演唱會，刷新了華語歌手個人巡迴演唱會最多場次紀錄！曾自言不以破紀錄為目標的他，於舞台上花了3,000小時創造了音樂傳奇。

現年63歲的張學友前日在海口完成第218場《張學友60+巡迴演唱會》，他自1987年舉辦首個紅館騷至今，踏遍亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區百餘座城市，吸引上千萬觀眾入場。今次學友舉辦第10次個人巡唱，到海口站已累積達1,000場演出，成為有史以來首位巡迴演唱會場次破千場的華語歌手。

學友在40年歌唱生涯中屢創高峰，曾創下3次個人紀錄，包括《友學友演唱會》總計舉辦100場，刷新了當時華人歌手舉辦單次演唱會的紀錄；《1/2世紀世界巡迴演唱會》在1年內突破200萬入場人次，創造了健力士世界紀錄官方認證的「12個月內巡演最多觀眾人數」紀錄；啟動《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》，歷時兩年三個月舉辦233場，成為華人歌手單輪巡迴演唱會的最高場次紀錄。

對舞台問心無愧 如此具有影響力的學友，曾揚言不會以破紀錄為目標，不過在第1,000場巡唱上，他深情表示：「1,000場對我來講是甚麼？就是證明我過去40年，放了接近3,000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載着你們的愛與支持。」

學友所屬的唱片公司為他送上一幅逾3米的手繪畫卷，畫卷背景是一片粉絲燈海，寓意他們點亮了非凡音樂旅程。香港環球音樂董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光表示：「作為華語世界無可爭議的『歌神』，張學友不僅是香港流行音樂的標誌性人物，更早已是全球華人的共同記憶。相信張學友所代表的港樂傳承，亦會如燈塔一般，引領新一代的香港乃至大灣區音樂人揚帆遠航，生生不息。」