被嘲撇「小龍女」冧「郭芙」 陳曉轉嗒毛曉彤？

台灣女星陳妍希跟內地小生陳曉官宣離婚後，近日網上瘋傳陳曉已有新歡，女方是有份拍攝陳妍希及陳曉定情作《神鵰俠侶》的「郭芙」毛曉彤，雖然消息未被證實，但已有網友嘲「楊過」陳曉與「小龍女」陳妍希分開後，竟然降呢與「郭芙」一齊。37歲的毛曉彤與陳曉同齡，兩人是中央戲劇學院同學，識於微時，後來亦有緣合作，分別在《神》劇、《大漢情緣之雲中歌》、《雲襄傳》及《雲襄傳2》中4度合作，而且《雲襄傳2》上月才煞科。

有網友找出3大疑點，包括陳曉與毛曉彤4年內合作4套劇，跟陳曉婚變時間點重疊；兩人於片場互動親密，男方靠近女方，毛曉彤亦曾將手臂搭在陳曉椅背；陳曉工作室刪除兩人CP粉留言，令網友有更多聯想，爆料者更表示：「陳曉和毛曉彤在一起了，他們很好，會馬上官宣的。」不過同樣未被證實。毛曉彤曾與《神》劇另一位演員陳翔相戀，後來踢爆男方出軌，而陳翔恰巧是陳曉伴郎。而陳妍希前晚被發現以一身黑衫打扮現身，在朋友簇擁下走出餐廳，轉身向大家揮手後，就坐上保母車離開。