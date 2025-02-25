關曉彤獨留「分手快樂」 鹿晗陷情傷 發酒癲洩憤

內地頂流男星鹿晗與小花關曉彤「分」訊愈傳愈烈，鹿晗難抵情傷，近日被拍得找好兄弟鄧超飲悶酒，期間更發酒癲對同枱友人手指指！至於關曉彤把心一橫刪除大部分與鹿晗相關的評論，有知情人士指「鹿彤」已分手，只待官宣。

34歲內地男星鹿晗與女友關曉彤於2017年公開認愛，一度造成社交網系統癱瘓，引起全網哄動，多年來兩人一直低調談情，關係穩定，但近年屢傳不婚即「分」，分手之說甚囂塵上。近日瘋傳他們於去年12月嚴重爭吵後已分手，外界揣測不斷，此話題連日佔據熱搜榜，而雙方未有就分手一事作出回應。然而，鹿晗前日被拍得深夜聚餐買醉，借酒澆愁！

鄧超陪伴安慰 鹿晗身陷情變，心情跌落谷底，前日約鄧超等一班好兄弟深夜現身北京一家火鍋店聚餐，席間鹿晗似飲醉酒兼情緒低落，一班好友圍在他身邊安慰，期間他一度激動地伸手指着同枱友人，鄧超即時按住及摟肩相勸。聚餐結束後，頭戴白色Cap帽、身穿單薄灰色衞衣且走路搖搖晃晃的鹿晗，在鄧超等好友攙扶下離開。

鹿晗好友陳赫之後開直播，被大批網民洗版問到鹿晗與關曉彤分手一事，陳赫尷尬回應：「我只能回答我知道的問題，不知道的事情自己不會關注，不了解的事情說它幹嘛呢？」避重就輕地回應傳聞。

至於事件女主角關曉彤疑早於去年12月已在社交網朋友圈宣布分手，有網民整理出多項「分手證據」，包括久久未有同框、關曉彤生日未見鹿晗現身、鹿晗刪除曾為關曉彤新劇《小巷人家》宣傳的相關貼文等。有網民發現關曉彤刪除社交網上與鹿晗相關的評論，但粉絲祝她「分手快樂」的留言就未有被刪，其工作室又取消CP粉中獎資格，有知情人士指「鹿彤」分手，只待官宣。雖然關曉彤的社交網仍保留兩人昔日晒愛、連續7年互祝生日快樂等貼文，不過相關「分」訊全由關曉彤粉絲方流出消息，反觀鹿晗粉絲則稱不知道兩人分手，未有流出情已逝的消息。