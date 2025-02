2AM來港食滯咗！ 鎮雲着褂開騷 向粉絲求婚

韓團2AM前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會,是組合繼2014年的JYP家族騷後,相隔11年再合體來港演出。4子先唱出《2am is coming to town》及《What Should I do》兩首歌,再由隊長趙權帶領成員打招呼,他用廣東話說:「我哋嚟咗!」昶旻接着說:「你好!」瑟雍感激大家熱烈歡迎,鎮雲則表示唱聖誕歌《2am is coming to town》時,想起2013年訪港出席聖誕倒數活動,至今仍十分難忘。