2AM來港食滯咗！ 鎮雲着褂開騷 向粉絲求婚

鎮雲

韓國男團2AM相隔11年再合體來港開騷，成員鎮雲入鄉隨俗，穿上中式馬褂落台向粉絲求婚，惹來全場爆笑，氣氛超High！4子又自爆抵埗後狂擦美食，趙權笑言有點食滯！

韓團2AM前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會，是組合繼2014年的JYP家族騷後，相隔11年再合體來港演出。4子先唱出《2am is coming to town》及《What Should I do》兩首歌，再由隊長趙權帶領成員打招呼，他用廣東話說：「我哋嚟咗！」昶旻接着說：「你好！」瑟雍感激大家熱烈歡迎，鎮雲則表示唱聖誕歌《2am is coming to town》時，想起2013年訪港出席聖誕倒數活動，至今仍十分難忘。

趙權透露抵港當晚偕瑟雍及鎮雲在酒店附近品嘗了不少美食，包括點心、鴨肉、擔擔麵、炒飯和炸物，笑言有點食滯，而瑟雍與鎮雲飯後散步時再食了雞蛋仔，昶旻則揚言演出前通常不會外出，他開玩笑說：「我在酒店吃了牛扒，還去了按摩，但按摩師好像把我的背脊打斷了，我現在背脊好痛！」

着唔落旗袍 2AM演唱《You Wouldn't Answer My calls》、《Like a fool》及《Never let you go》等抒情歌，又演繹人氣女團NewJeans的《Supernatural》、aespa的《Supernova》、BLACK PINK成員Rose的《APT.》及人氣樂隊DAY6的《Happy》，令粉絲大為驚喜。4子之後進行求婚環節，用不同方式向粉絲求婚，早前玩輸遊戲的鎮雲換上中式馬褂爆笑登場，落台時惹起哄動。趙權踢爆鎮雲本打算穿旗袍，但因身形龐大找不到合身的，工作人員只好為他安排馬褂，鎮雲即表示着不到旗袍好可惜，惹來全場爆笑。

4子與全場觀眾大合照時，螢幕播出港迷製作的打氣影片，令成員十分感動，趙權自爆睇到眼濕濕：「看到大家和2AM一起經歷了17年時間，能夠跟大家一起真的很感恩。」又用廣東話說「多謝大家」，鎮雲與瑟雍承諾盡快再來港開騷，昶旻則多謝粉絲一直以來的支持：「是大家讓我們有機會站上這個帥氣的舞台，今後我們會繼續為大家唱到聲嘶力竭。」