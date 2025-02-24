暢所欲玄：照顧好自己 世界才會屬於你

立春已過，春是四季之始，一年之計在於春，人人都希望所求皆得所願，所盼皆得所期。

最近有好多朋友跟我說聽到甚麼傳聞，包括日本7月會有大地震等所謂預言，好多負面訊息滿天飛，卻沒有實質證據支持。

世界怎樣變，最緊要先按自己的八字密碼做好每年規劃。為甚麼有些人喜歡找高手批流年運程，不是已大批了嗎？那是因為這些朋友認同易經文化，認同華夏文化中的玄學，繼而找出玄機，懂得趨吉避凶，布陣行事。不像一些人經常說，我不信批命，是迷信，因而錯失了我們祖先智慧，等於一些媒體做完玄學節目，為保護自己出免責聲明，稱節目內容非精密科學。

又舉一例，我們的儀容狀態就是最好風水，但某些人當聽到「風水」兩個字就視之為迷信。俗語有云：「先敬羅衣後敬人」，一個人呈現出來的外在狀態、衣着打扮，配搭自己的五行顏色，真是好重要，是我們最好的流動風水，人生最大的增運捷徑，是好好打扮自己，因為言語壓君子，衣冠鎮小人。先敬羅衣後敬人，先敬皮囊後敬魂，你的形象是非常重要，一定要走在你的能力前面，不然你的能力很容易被人低估。人可以有霉運，但絕不可以有倒霉形象，每天要保持衣衫整潔，像處於人生巔峰似的。

堪輿學者元海