內地女星景甜夥拍上位小生張晚意演出的劇集《似錦》確定於3月1日播出，網上預約已突破200萬，官方昨日釋出主題曲《望餘生》的MV，曝光兩人在劇中又甜又虐心的片段，3分鐘的MV內就出現了4種花式咀嘴，包括在櫻花樹下的浪漫之吻、洞房花燭夜的深情擁吻等，網民直言糖分超標，對劇集的期待值拉滿。