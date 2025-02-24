公司大細超鬧心結？ 周秀娜錫錫何佩瑜 碎不和傳聞

女神周秀娜與何佩瑜（Jeana）當年先後以𡃁模身份簽約同一經理人公司門下，師姐周秀娜很快跑出，公司幾乎將所有資源集中用作力捧她，令Jeana往往被忽略。Jeana於2017年意興闌珊準備離巢時，曾被指「被周秀娜騎足7年」，不過她回應時力讚周秀娜勤力，非常欣賞對方。

據悉，二人未有因是非影響交往，一直友情長存，雖然近年各有發展，仍然經常保持聯絡。日前Jeana更於社交平台晒出與周秀娜的親暱合照，並留言「Love」。二人同樣穿上淺色T恤，不但作勢親吻對方，Jeana更索性依偎在周秀娜懷抱中。

密斟扮靚心得 Jeana受訪時回應：「我哋其實未入行已經相識，近年我都唔喺香港，太耐冇見好掛住佢，所以約出嚟食飯同傾偈囉。我哋都好鍾意食嘢，聚埋咪傾吓美食同扮靚心得。（同周秀娜之間發生過咩難忘事？）細個時一齊出埠做嘢同拍戲，大家相處得好開心，再見番佢諗番起好多點滴，回憶係無價而珍貴嘅。」