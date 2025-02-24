甩拖冇耐 再嗒小鮮肉 張雨綺換畫如換衫 帶新歡返香閨

內地女星張雨綺經歷兩段婚姻失敗後愛上小鮮肉，跟內地新星于適甩拖後，又撻着職業籃球員劉子琪，但公布戀情不夠一個月，張雨綺被拍得與小鮮肉新歡返回香閨，二人更像老夫老妻般相處自然，被指換畫速度極快。

張雨綺向來是「戀愛腦」，曾與大S前夫汪小菲相戀一年多，之後嫁給導演王全安，但他因涉嫖娼，導致二人離婚。一年後，她嫁給金融才俊袁巴元，於2017年生下龍鳳胎，可是翌年也走上離婚之路。經過兩段婚姻後，張雨綺的男友愈來愈年輕，先是與年輕8歲的小提琴家李柄熹於2021年公開戀情，之後又被拍得與年輕10歲的演員張墨懷在街頭摟抱，之後無聲無息分手。去年，張雨綺與新紮男星于適相愛，直到去年8月分手後，張雨綺在節目中自爆「很懂渣男」，矛頭直指于適。

互動似老夫老妻 和于適分手後，張雨綺被爆戀上年輕12歲的CBA籃球員劉子琪，男方今年1月底在社交網晒出二人合照公開戀情，怎料張雨綺翌日竟表示和他已是普通朋友，關係撲朔迷離。

事隔不足一個月，張雨綺又被拍到有小鮮肉新歡陪伴回家，兩人一前一後進入公寓大樓，隨後一同離開並乘車回家，兩人相處互動熟悉又自然。消息曝光後，網民紛紛留言表示驚訝，笑言不知道今次這段戀情又會持續多久。