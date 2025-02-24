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譚嘉儀霸氣騷Body
譚嘉儀以透視裝襯熱褲，性感又有型。
歌手譚嘉儀唱得又睇得，造型百變，能駕馭各種風格的衣着。前日她在網上晒出新一輯性感靚相，一改平日可愛少女的風格，以霸氣的御姐形象示人，相中的她身穿黑色透視裝搭配熱褲，露出單邊白滑美肩，勁騷修長美腿，身體曲線一覽無遺，吸引大批網民留言大讚她又靚又辣。
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