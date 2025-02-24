娛樂

譚嘉儀霸氣騷Body

譚嘉儀以透視裝襯熱褲，性感又有型。 譚嘉儀以透視裝襯熱褲，性感又有型。
譚嘉儀以透視裝襯熱褲，性感又有型。
歌手譚嘉儀唱得又睇得，造型百變，能駕馭各種風格的衣着。前日她在網上晒出新一輯性感靚相，一改平日可愛少女的風格，以霸氣的御姐形象示人，相中的她身穿黑色透視裝搭配熱褲，露出單邊白滑美肩，勁騷修長美腿，身體曲線一覽無遺，吸引大批網民留言大讚她又靚又辣。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者