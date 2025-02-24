做演唱會嘉賓助攻 張敬軒攬錫王菀之淚鬥淚

王菀之前晚在紅館舉行入行20周年演唱會，並與靈魂伴侶張敬軒「合體」演出，兩人碰面已經忍不住爆喊，合唱後深情擁抱，最後軒仔吻別王菀之，便悄悄落台，為演唱會留下感動一幕。

歌手王菀之前晚相隔11年再登紅館，舉行入行20周年演唱會，更與張敬軒「合體」做了一個精彩絕倫、被觀眾譽為「神級」的演唱會，炎明熹、謝安琪、張繼聰、李幸倪亦有捧場。經過王菀之一輪獨唱演出後，去到第三部分台上出現兩張對坐椅子，她表示：「以下環節，我都唔想多講啦！」觀眾已經瘋狂歡呼，繼而她的靈魂伴侶張敬軒升上台，兩人也保持靜默狀態，沒有說話也沒有對視，讓觀眾感受他們之間的情感。之後《下次愛你》音樂響起，她已經忍不住爆喊，軒仔也跟住「決堤」，兩人有別過往的演出，沒有嘉賓式對話，只有歌聲，唱畢後深情互相擁抱，最後軒仔吻了王菀之一下便離開，觀眾感動得熱淚盈眶，為演出留下完美一幕。

冇嬲觀眾亂叫 另外，軒仔昨日到銅鑼灣出席活動，更即席揮毫寫上「再想健康」四個大字。原來他平時都有操開，笑言男人最緊要支筆及有墨水。講到前晚為王菀之音樂會做嘉賓，他形容對方是香港好有代表性的藝人，集藝術、音樂和表演於一身的全方位藝術家，音樂會很有觀看性。提到演唱會上有現場觀眾突然亂叫大嗌，影響了整個音樂會氛圍被批，對此，軒仔表示觀眾來自不同地方，作為表演者都明白不是很多人會懂得交響音樂的禮儀，也會自我檢討會否令大家覺得他們在一起就是搞笑，相信有小部分觀眾是誤以為他們是在搞笑，但其實不是。他指沒有因此影響到在台上培養情緒：「我見有觀眾話我好嬲，但其實我冇，因為有幾次舞台劇嘅經驗，變咗喺台上我哋可以屏蔽晒舞台以外嘅嘢。」

他又指王菀之氣場能量很大，可以邊哭邊唱歌，但自己就不能，再加上是嘉賓身份，沒有理由喧賓奪主喊得勁過主角：「不過佢話唔緊要，唱唔到就唱唔到，因為喊到唱唔到都係表演嘅一部分，所以我決定今晚盡情釋放。」此外，前日為王菀之演唱會綵排時，軒仔發現有粉絲抵冷兼冒雨守候，馬上抽空見面，又送上雞蛋仔給粉絲分甘同味，令網民相當感動。