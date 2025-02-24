《生息之地》霍猛奪柏林最佳導演 范冰冰大開中門 紅地氈攞彩

范冰冰

《第75屆柏林電影節》昨日閉幕並進行頒獎禮，身為評審的女星范冰冰「中門大開」，以深V到腰間的晚裝，艷壓全場。至於另一位內地女星姚晨監製的電影《生息之地》雖然失落最高榮譽金熊獎，但導演霍猛勇奪最佳導演銀熊獎，成為《柏林》史上首位內地導演獲此殊榮。

國際影壇盛事《第75屆柏林電影節》閉幕禮於香港時間昨日凌晨舉行，作為今屆「主競賽單元」評審之一的內地女星范冰冰，一直成為傳媒焦點，當她以超性感大Deep V白色拖尾長裙現身時，真空上陣大騷「東西半球」搶盡風頭，不負其紅地氈女王之名。她自從2018年的逃稅風波被封殺並復出無果後，便將事業重心轉往國際重生，今次柏林影展可見她仍很有人氣。

席間，冰冰與其他評審成員輪流頒獎，她負責頒發評審團大獎銀熊獎給巴西電影《The Blue Trail》，並於台上全程以英語發言及公布賽果，雖然她全程照稿讀，但仍顯得有點吃力及狂食螺絲。有內地網民寸爆冰冰的英語水平，又嘲諷是「冰式英語」，不過亦有網民為她講好說話，認為只是太緊張而導致口窒窒。除了現身頒獎禮，冰冰於之前一日亦身穿黑色蜘蛛網紋圖案的晒肩晚裝出席表揚同志電影的「泰迪熊獎」活動，期間不時與評審主席、美國導演Todd Haynes言談甚歡，非常吃得開。

挪威電影奪最高榮譽金熊獎 至於「主競賽單元」賽果方面，由內地女星姚晨監製的新作《生息之地》，賽前被視為最高榮譽金熊獎大熱，結果由挪威導演Dag Johan Haugerud執導的同志愛情片《Dreams（Sex Love）》獲得，成為該頒獎禮史上首部挪威電影獲金熊獎。與此同時，該片亦獲電影節的工會電影獎及費比西國際影評人電影獎兩獎。而《生》片都不負眾望，該片內地導演霍猛捧走最佳導演銀熊獎，是柏林電影節史上首位獲得此殊榮的內地導演，也是內地作品相隔6年再度於歐洲3大影展主競賽獲獎。身兼出品人的姚晨亦有現身閉幕禮，與導演及團隊分享得獎喜悅。《生》片透過一位10歲孩童的視角，在看似平靜日常的生活中，探索中國農村社會變遷，導演霍猛領獎時表示：「我希望所有平凡的、善良的人，都能夠幸福地、安全地和充滿希望地生活着。」