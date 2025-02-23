韓劇演員影響力對決 金秀賢大比數稱冠 李敏鎬跌下神壇

去年人氣登頂的韓星金秀賢，最近獲業界票選為「最具影響力韓劇演員」，再次印證他在劇界的驚人號召力，至於曾與他分庭抗禮的李敏鎬，卻受新劇拖累而不再獲業界推崇！

韓國權威雜誌《cine21》早前向製作公司、娛樂公司、事務所及串流平台公司代表等演藝界相關人士展開調查，並公布他們認為當今對電視觀眾及消費者最具影響力的電視劇演員TOP 5排名。

去年主演《淚之女王》力保「韓劇天王」地位的金秀賢，眾望所歸，以大比數拋離同行稱霸；憑《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫屈居第二。業內人士指金秀賢每次演出作品均令觀眾印象深刻，在劇迷心目中極具號召力。唱而優則演的女歌手IU躋身3甲，亦是榜內唯一女星。她近年在影視界的作品一部接一部，而且口碑不俗，成功俘虜大班劇迷。

正在服兵役的男神宋江將於今年10月退伍，不少劇迷對他復出大表期待，令他成功進佔第4位。近年演技大有進步的「臉蛋天才」車銀優，成功登上No.5。反觀曾受劇迷熱捧的「長腿Oppa」李敏鎬，主演的新劇《問問星星吧》自上月初啟播後，狂吸負評，拖累他在劇界口碑大不如前，未能入榜。

IU新劇下月上架 此外，金秀賢孭飛的串流平台新劇《山寨人生》預計4月上架，不少粉絲期待他在新作中展現的全新面貌。IU夥拍朴寶劍合演的新劇《苦盡柑來遇見你》則率先於下月7日上架，兩部作品同樣被業界人士睇高一線。

至於由業界票選的「最具影響力電影演員」排名方面，影帝李炳憲撼贏韓片《犯罪都市》系列的男星馬東錫，登上冠軍寶座。黃政民、趙正錫與韓片《破墓》女星金高恩依次位列第3至5位。