暢所欲玄：婚房風水的5大禁忌

結婚是人生大喜事，中國人十分講究婚事的禮儀與新房的布置，其中新房風水要特別注意以下5大禁忌：

一忌：把新房中的家具做的太大、太多，那樣使室內的活動空間減小，從而讓新人的情緒感到不適，情況嚴重可產生壓抑感。

二忌：新房的床體對着房門或窗戶，這樣的擺放在風水學中稱為犯門沖，其一是直接影響人的身體健康，其二是空氣對流會形成風煞，不利於兩夫妻的感情生活，所以要盡量避免。

三忌：新房用藍、黑等冷色調。這些色調不僅與喜氣的氣氛不符，也容易使人的情緒低落，繼而影響婚後的生活品質。

四忌：在新房中陳列全部新婚禮物，放得太多太雜亂，不僅容易毀壞禮物，還會影響新婚的氣氛，可以選擇一、兩件作為點綴，也可以每天更換擺設，看起來精緻且增添情趣，提升夫妻感情。

五忌：新房種植尖利、有棱有角的植物，或是養金魚。尖利、有棱有角的植物本身煞氣重，容易引起筋骨痛、頭痛等病症。而金魚是很多人愛養的，都知道魚是旺財的，但是魚首先是很難養，容易死亡，如果未及時處理，就會影響居家環境和家庭的財運，所以要按自己的情況而定，不要貪一時新鮮。

玄學名師黃楚淇