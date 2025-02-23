影星李連杰近年屢傳死訊，網上更曾瘋傳一張他看來衰老、要人攙扶的照片，加上早年自爆患有甲狀腺機能亢進，健康情況備受關注。日前他更新社交網，分享在日本旅遊的街拍，以英文寫上「Recent trip（最近的旅行）」，相中的他身穿羽絨服及戴上Cap帽，挨着欄杆露出愜意笑容，精神飽滿，看來玩得相當愉快。