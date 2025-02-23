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王敏慈轉玩野性
前港姐季軍王敏慈參選時獲封「翻版范冰冰」，由於是學生身份，當選後一邊在內地修讀中央戲劇學院課程，一邊履行港姐任務，兩邊走非常頻撲。近年鮮有在港露面的她，原來有份參與內地劇《雨霖鈴》，並已煞科。日前她上載短片，不停Chok甫大騷鎖骨及美腿，加上一頭鬈髮，甚有野性美，獲網民大讚愈來愈靚。
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