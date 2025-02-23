睇MV感動眼濕濕 雲浩影憑歌寄意 冧爆多謝男友

歌手雲浩影昨日發布新歌，借歌詞感謝包括男友在內，所有愛錫她的人，又冧爆透露男友送上手寫卡做情人節禮物。

雲浩影（Cloud）昨日在尖沙咀舉行新歌《你在我不遠處》MV首播會，吸引大批粉絲支持，Cloud 又邀請了MV導演分享拍攝點滴，在台上分享時，Cloud感動得3度哽咽眼濕濕，並率先唱出新歌。Cloud受訪時解釋因前一晚工作至深夜有點疲累，所以情緒容易受牽動：「係好感觸，歌詞講中我心聲，縱使我唔完美嘅時候，大家話畀我知仍然好愛我，同粉絲嘅關係好奇妙，好感激和感恩有咁多愛錫我嘅人。（首歌送畀愛錫你嘅人包括男友？）包括埋，仲有家人同團隊。」

拒戒搣手指習慣 Cloud早前認戀音樂製作人馬敬恆（T-Ma），並共度了首個情人節，透露食飯時收花又互相送卡，她甜絲絲表示：「因為大家都好忙，即日各自入房分開寫卡畀大家，（男友寫咗咩畀你？）多謝我好溫柔體貼，其他唔記得啦！」又賣關子不透露寫了甚麼給男友，指希望將來二人有更多合作機會，可從中學習作曲。

Cloud表示前晚收到MV後，翻看了好幾遍，每次也睇到眼濕濕，又驚覺自己緊張時會搣手指，感覺有趣又真實：「原來我一緊張就咁，除咗搣手指我仲會咪嘴，之前公司叫我戒搣手指，但我睇完MV後，決定唔戒，畀大家知道我緊張，呢個係令我舒服嘅動作，如果戒咗又要搵第二樣代替。」