獨家專訪：滿肚密圈 Chill越主持 陳懿德求突破 化身愛心擔當

於《萬千星輝頒獎典禮2024》獲「最佳女新人」獎的陳懿德，決心今年要更努力，並從善如流改善聲調和咬字，加強主持的籌碼。諗頭多多的她，更想突破主持框架，今年創作一個新節目。

無綫小花陳懿德（德德）家住元朗，日前現身元朗食街一泰國菜館，該店是她阿姨所經營，由於阿姨準備退休將菜館頂讓，德德乘機到此一遊打卡留念，她說：「呢度係我打第一份暑期工嘅地方，父母想我經歷吓賺零用錢，16、17歲就喺度做暑期工，度過2、3年暑假，屋企唔使做家務，嚟到呢度就抹枱、抹玻璃、落單一腳踢，我最鍾意落單，覺得好玩！」

德德讚阿姨「萬能」，從長輩身上學習經營一盤生意外，又學識待人接物大道理，她說菜館有不少地盤工人熟客，阿姨會準備一箱水送給工友飯後拿走，德德覺得即使是一件小事，可能會令人感開心，就好似一句讚美就比挑剔好聽得多，她希望自己能成為傳遞愛的擔當，在圈中散發正能量。問她可想頂手做食肆老闆？她笑言無財力，不過若將來做生意的話，想發揮所長，因精於數學，希望能踩入教育界做補習天后。

冇份做「戀綜」 考慮踢館 去年德德主持過不少節目，又做大騷主持，她希望今年以質素取勝：「好想有自己嘅節目，鍾意訪談節目，盡量做到生活化少少，chill啲、貼地啲。」今年的座右銘是「Not good enough, good enough」，希望追求更好的自己，德德說：「我會聽取民意去改善聲線，最近就跟配音員學咬字，改善懶音就好似改變呼吸方式咁，時時刻刻都要記住。」提到TVB開戀綜節目，因為她「非單身」而無緣加入，她講笑可能自己並非女神沒資格，「希望仲有機會，可能我踢館呢！」