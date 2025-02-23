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林心如搭巴士 包到實一實
台灣藝人林心如本月初曾在社交網分享搭巴士的照片，日前她出席時尚活動時，透露當天陪女兒去西門町買公仔，包括同行的親戚，共有9人，因無法共乘一架車而選擇搭巴士。林心如表示陪女兒排隊半小時，沒料最後公仔售罄，只好再陪小朋友去公園玩，又指自己戴上粉紅色帽子和口罩，全程都沒有被粉絲認出。
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