中娛星動：內地劇集大考核 趙麗穎成4國觀眾最愛 劉亦菲廣告量稱霸

內地兩大85後花旦趙麗穎與劉亦菲去年成績突出，近日有內地電視劇論壇公布趙麗穎成為4個亞洲國家觀眾最喜愛的中國演員，人氣強勁；至於劉亦菲憑《玫瑰的故事》成為內地劇集廣告客戶數量之最，吸金力驚人。

趙麗穎與劉亦菲在電視界的成績有目共睹，前者參演過多部爆紅劇集，包括《花千骨》、《楚喬傳》和《風吹半夏》等，更榮登金鷹及飛天兩大視后寶座，而劉亦菲近年主演的《去有風的地方》及《玫瑰的故事》亦創造多個紀錄，兩人戰績不相伯仲。

近日，首屆中國電視劇產業製作大會論壇在深圳舉行，公布了在亞洲部分國家，包括新加坡、馬來西亞、越南、印尼及泰國，最受觀眾喜愛的中國演員名單。其中，趙麗穎上榜4次，劉亦菲則以上榜3次的成績緊隨其後。而趙麗穎的作品更闖入歐美地區，有傳媒以她主演的劇集《與鳳行》作為案例，研究古裝劇走出亞洲市場進軍歐美的成績，指該劇遍及逾180個國家及地區，被翻譯成超過16種語言，整體播放次數破千萬，曝光總數破億，是近一年平均觀看時長最高的電視劇。

代表作或吸金逾10億 至於劉亦菲也毫不遜色，大會將其作品《去有風的地方》作為影視結合文旅的經典案例進行剖析，認證一部劇帶火一座城的影響力。會上又羅列了去年20部推薦及優秀劇作，指其中一套為播放平台賺取逾10億人民幣（約10.7億港元）利潤，並表示劉亦菲的《玫瑰的故事》吸引了44個品牌贊助，被認為是迄今內娛劇集廣告客戶數量之最，而《慶餘年2》則是去年廣告時長最長的國產劇，由此網民推斷為平台賺取10億人民幣的劇集應是兩者之一。