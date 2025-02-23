入圍《十大中文金曲》爭歌后 李幸倪胸有成竹 拉票博冧莊

Gin Lee人美心善，不時做善事送暖。

叱咤「女金」李幸倪昨日出席活動，對冧莊「最優秀流行女歌手大獎」有信心，呼籲大家助力投她一票，同時她近日亦積極斷食減磅Keep Fit，備戰3月啟德騷。

歌手李幸倪（Gin Lee）昨日現身南昌出席手作店開幕禮，表示每月都會與歌迷會成員做善事回饋社會，又分享近日與歌迷一起參與慈善探訪，收到手作成品做回禮，非常開心，她笑言會帶上新推出的專輯與大家交換禮物。

在《第46屆十大中文金曲》頒獎禮候選名單中，Gin Lee分別在金曲獎、華人至尊金曲兩個獎項中有多達4首歌入圍，而過往跟她鬥得你死我活的陳蕾今次未有入圍，因此外界預測Gin Lee很大機會冧莊奪「最優秀流行女歌手大獎」，她笑言對今年再攞獎有信心，又即場呼籲大家投她一票。提到早前到外地旅行放鬆，她笑言肥了兩公斤回來，所以現在要努力斷食減肥，一日只吃一餐，回復最佳狀態備戰接下來3月於啟德的大型演出。

「請槍」代做功課 另外，Gin Lee自認手工方面麻麻，除了整指甲，其他手工都一般，回憶中學時期的縫紉堂功課更需要付費「請槍」代為完成：「個縫紉師傅好叻，一睇就知道係功課，所以唔會做晒，會留番少少畀我做。」問到有沒有整過手工給男朋友？她表示沒有，又指從來不會慶祝情人節：「開心嘅話日日都係情人節，唔需要特別嘅日子去慶祝。（送咩畀男朋友？）送專輯囉，有血有汗。」