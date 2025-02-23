獨家消息：楊茜堯斟「大女主劇」再出戰 蔡少芬朱茵回巢作隨時撻Q

視后蔡少芬早前被指將回巢拍攝劇集《風華背後》，怎料該劇因劇本進度問題需要延期，而蔡少芬有不少工作在身，未必能配合，以致劇集隨時「難產」！至於去年回巢拍劇的楊茜堯正揀選新劇本，當中包括「大女主劇」《玫瑰戰爭》，有機會加盟其中。

港姐出身的蔡少芬（Ada）曾拍攝不少無綫經典劇包括《天地豪情》與《妙手仁心》等，近年則專注內地發展，不過，去年有指她將與朱茵回巢拍攝新劇《風華背後》，與汪明荃、姜大衞及黃宗澤等合作，噱頭十足，令不少網民引頸以待。可惜最近有指該劇因種種原因，當中包括劇本進度問題等，令開拍日期有變，由於Ada本身接了不少工作，檔期未必能配合，合作隨時告吹！

記者就此事向Ada經理人求證，對方坦言能否接拍仍是未知數：「套劇確實會遲啲開，至於我哋接唔接到就未知，因為要佢哋覆實個期先知。（有冇話延期到幾時？）我哋仲溝通緊。」由於Ada是《風》劇重點人物之一，若最終未能接拍，該劇分分鐘開唔成！

Ada的「回巢作」存變數，反觀去年回巢擔正劇集《黑色月光》的楊茜堯，則有機會再下一城，日前她受訪時透露睇緊兩個劇本，原來其中一部是無綫新劇《玫瑰戰爭》！故事圍繞娛樂圈及上流社會，充滿懸疑性，亦有姊妹們的恩怨情仇，屬「大女主劇」。女主角集美麗與睿智於一身，甚有發揮，加上由金牌監製鍾澍佳主理，給楊茜堯不少信心，有機會加盟其中。

與胡定欣同場藐爆 《玫》劇去年在內地秘密進行拜神儀式，姚子羚、蔡潔、陳展鵬與鄺潔楹等均有出席，據知原定今個月開工，當中蔡潔特意在農曆新年期間「閉關」刨劇本，準備過年後埋位，但由於內地投資方希望有足夠集數的劇本才開拍，而劇本正趕製中，只好稍遲拍攝。

另外，楊茜堯早年與胡定欣被指在台慶頒獎禮批㬹而傳不和，近日兩人激罕於內地綜藝《藝員新訓2025》同場，並再次正面交鋒！楊茜堯不但「藐爆」胡定欣，更開到口寸她未夠班攞視后，以「唔知邊個」相稱，火藥味極濃！其實兩人只是即興上演短劇，楊茜堯扮演一姐，胡定欣則飾演突然爆紅爭視后的小花，期間胡定欣一行近，楊茜堯即上下打量兼句句有骨，演畢兩人即時攬攬，感情不知幾好。