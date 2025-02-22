2月22日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月22日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Express
亞瑪遜吞併美高梅電影公司的條款加碼78億港元，得以從占士邦系列監製Broccoli家族手上買斷創作權，並計劃發展成《星球大戰》般的龐大影視世界。
加拿大女歌手Grimes前日於社交網站公開要求富商舊愛馬斯克不要再逃避聯絡她，要求協助解決他們孩子的緊急醫療問題，但未有註明是3個孩子中的哪個。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250222-0222_00288_077/Express
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc