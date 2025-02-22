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亞瑪遜吞併美高梅電影公司的條款加碼78億港元，得以從占士邦系列監製Broccoli家族手上買斷創作權，並計劃發展成《星球大戰》般的龐大影視世界。
加拿大女歌手Grimes前日於社交網站公開要求富商舊愛馬斯克不要再逃避聯絡她，要求協助解決他們孩子的緊急醫療問題，但未有註明是3個孩子中的哪個。
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