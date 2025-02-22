逆子發狂毆母 尼古拉斯遭舊愛怒告教子無方

美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）被美國女星舊愛Christina Fulton入稟控告，指控他教子無方，導致兒子去年發狂將她毆打至重傷，要求賠償！

尼古拉斯與Christina於1988年至1991年期間有一段情緣，並育有兒子Weston。現年34歲的Weston是個武術家、音樂人與演員，但精神不穩，曾多次惹事，出入戒療所，2011年家暴前妻Nikki Williams，2017年又醉駕及撞車後不顧而去。他去年更發狂將母親Christina打至重傷，導致她腦震盪、臉部瘀傷、頸部受創、眼部毀容。Christina日前斷親情，在洛杉磯法院入稟民事控告Weston襲擊、毆打、疏忽與製造情緒困擾，更拖尼古拉斯落水！

「泵水」助長惡習 Christina指控尼古拉斯疏忽監督與照顧兒子，導致事件發生，指尼古拉斯清楚知道兒子一直以來的精神病紀錄，非但沒有解決，反而讓他變本加厲，除了在經濟上支援兒子，更數次為他在監獄保釋，但從來不替兒子尋求精神治療。她又指尼古拉斯明知兒子有酗酒問題，卻帶他一起喝酒。她受傷後演藝事業與商業活動受到影響，要求賠償。

尼古拉斯的律師回應事件：「Christina Fulton對尼古拉斯基治的指控是荒謬與無聊。Weston Coppola是個34歲的人，基治先生無法以任何方式控制Weston的行為，亦不會為Weston涉嫌襲擊母親負責。」Christina的律師反擊：「尼古拉斯基治需要為Weston的罪行負責。尼古拉斯親自為Weston準備一間在自己寓所旁邊的公寓，但他應該讓Weston進戒療所接受治療與監督。尼古拉斯不斷為Weston從監獄中保釋，變相是鼓勵他，又與他一起喝酒，帶他離開戒療所。他為自己精神不穩的兒子提供無限量的金錢，然而他清楚知道兒子的不良嗜好與暴力傾向。他這樣做，是將我客戶與其他人置於極度危險中，結果造成Fulton女士畢生的嚴重生理與心理損傷。」