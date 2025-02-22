內地小花趙露思病愈最近已逐漸復工，昨日其工作室晒出一條她為代言品牌拍攝的春夏全新廣告花絮，趙露思以3個不同造型上陣，其中一款穿皮褸襯短褲大騷美腿，她不停擺出多個甫士，表現專業，她亦有在個人社交網上載相片，並寫道：「一個愉悅的春夏，開始了。」網民激讚好美，並期待她的新劇《許我耀眼》早日播出。