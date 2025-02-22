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黃婧靈展現柔軟度
無綫咪神「波波」黃婧靈擁有36E導彈級上圍，近期清減不少更見索爆，其實背後花了不少心機瘦身。她在社交網分享上普拉提課程的情況，她借助器械做出拉筋動作，網民讚她姿態誘人是「彈性波」，身體柔韌性相當好。近日她出遊澳門，穿上高衩裙晒腿，並到美女巷「打卡」說：「終於搵到屬於自己嘅巷。」
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