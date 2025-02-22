被轟播菌累大S喪命 范瑋琪搵醫生作證 蒲頭呼冤
台灣女星徐熙媛（大S）本月初遊日期間病逝，終年48歲。事發後有網民根據其發病時序推敲，質疑陳建州（黑人）與太太范瑋琪（范范）播毒，導致與他們出席同一晚宴的大S染上甲流並不幸離世。
范范沉默19日，前日終發聲回應事件，她上載與醫生的對話截圖，醫生表示：「他（黑人）沒有發燒，只是用藥，25日已經沒有傳染力了（因為吃了特效藥）。」又指范范沒感染流感：「只是咳了2個月，應該是黴漿菌。」醫生更出言安慰：「不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重！」范范回覆：「謝謝醫生，真的很感激你願意為我們證明。」她發文寫下心聲：「本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子，我無法忍受。孩子痊愈後也待在家裏，完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點。」不過她發文後仍飽受網民批評，隨後急急刪文。
具俊曄賈永婕被造謠
而大S老公具俊曄深陷喪妻之痛，全面停工，但竟有內地網民爆料稱「大S剛走，具俊曄就被她的閨蜜領養了」，所指的是大S好友賈永婕。該爆料者指賈永婕在大S去世後常伴具俊曄左右，更立即註冊「永婕俊曄」的商標及接管具俊曄全球巡演的場地預定權，亦以特殊關係人身份持有大S信託基金的授益權。網民直斥爆料者造謠，賈永婕亦出面否認：「比扯鈴還扯的劇情！」
另外，據台媒報道，大S前夫汪小菲近日飛到台灣與大S母親對峙，處理的問題包括「台北信義」豪宅抵押借款、房貸逾2.5億新台幣（約6,000萬港元）欠債未清，還有留下的家人們。據身邊人透露，汪小菲今次是「要人也要錢」，然後再把跟前妻的債務清償得一乾二淨，不再相欠。
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