被轟播菌累大S喪命 范瑋琪搵醫生作證 蒲頭呼冤

范范沉默19日，前日終發聲回應事件，她上載與醫生的對話截圖，醫生表示：「他（黑人）沒有發燒，只是用藥，25日已經沒有傳染力了（因為吃了特效藥）。」又指范范沒感染流感：「只是咳了2個月，應該是黴漿菌。」醫生更出言安慰：「不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重！」范范回覆：「謝謝醫生，真的很感激你願意為我們證明。」她發文寫下心聲：「本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子，我無法忍受。孩子痊愈後也待在家裏，完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點。」不過她發文後仍飽受網民批評，隨後急急刪文。