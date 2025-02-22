嚴父角色嚇親囡囡 任達華拋金句谷戲 鄧麗欣開騷送驚喜

影帝任達華和鄧麗欣前晚「父女檔」出席電影首映禮，任達華爆金句拉票，又指女兒早在英國電影節已先睹為快，更被其嚴父角色嚇親。鄧麗欣則預告下月開騷有驚喜。

藝人任達華、鄧麗欣（Stephy）、龔慈恩、朱鑑然和盧慧敏前晚出席電影《紅豆》慈善首映禮。男主角任達華滿場飛，還搞笑爆金句：「食完紅豆沙嚟睇電影《紅豆》。」談到同期上映的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》氣勢如虹，他笑指：「睇完《哪吒》嚟食碗紅豆沙啦！」他指電影在九龍城小區拍攝，望承接電影《九龍城寨之圍城》的「九龍城效應」。

任達華指片中角色是反面教材，不懂照顧家庭，只活在個人世界中，並透露女兒任晴佳（Ella）在英國電影節已率先欣賞過電影：「Ella帶住猶豫眼神望住我，未見過爸爸咁樣。」Stephy則表示未見過對方飾演嚴父，感覺新鮮，雖然片中經常被爸爸忽視，嗌交亦是家常便飯，但有一場被爸爸搭着膊頭的戲，頓時覺得好溫暖，感受到角色已經釋懷。

朱鑑然盧慧敏舊愛同場 提到Stephy提名《第43屆香港電影金像獎》最佳女配角，任達華睇好她捧獎，又讚許冠文有望憑《破．地獄》稱帝。Stephy除了落力宣傳電影外，又要籌備下月舉行的演唱會。提到舊愛方力申在美國閃婚，Stephy表示早已道賀，若對方舉行婚禮定會補送禮物。問到會否學對方一樣為大家送驚喜？她笑言：「我嘅驚喜就喺演唱會度。」

至於過氣情侶朱鑑然和盧慧敏在首映禮一同受訪，男方直言合作會尷尬，更拒絕將來合演情侶，隨後表示只是講笑：「真心做乜嘢角色都冇所謂，下星期會開拍新戲，要感恩。」盧慧敏則表示不介意將來合演情侶，希望朝不同方面發展，若有機會出歌也想向Stephy取經。