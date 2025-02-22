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任敏出埠大「色」放
任敏身穿一件頭泳衣，性感之餘又不失清純。
內地小花任敏早前與小生肖戰搭檔演出劇集《玉骨遙》，因太投入而患憂鬱症，但精湛演技備受認可，被指有周迅當年的影子，連名導陳凱歌亦點名讚賞她。
任敏近日在社交平台分享到馬爾代夫旅行的照片，除了在水底與鯊魚暢泳外，又晒出多款水着照。其中她身穿純白色一件頭泳衣，大晒香肩和白滑美肌，獲讚仙氣十足。
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