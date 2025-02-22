中娛星動：林夏薇拉隊踏紅地氈 宋佳當旺再封后 倪妮谷胸吸人氣

內地紅星宋佳、檀健次和倪妮前日出席盛典，邵氏多位藝人亦有亮相。宋佳再奪視后，檀健次和倪妮則獲頒「年度最受歡迎演員」獎。

內地女星宋佳、劉濤、檀健次、倪妮，以及無綫高層樂易玲率領一眾邵氏藝人林夏薇、蔡潔、陳瀅、吳業坤、胡鴻鈞和阮浩棕等，前晚在深圳出席「金樹林．綻放之夜」年度盛典，現場星光熠熠。是次活動旨在表彰2024年度優秀的電視劇製作團隊和演員，當日倪妮和宋佳分別以性感Deep V晚裝和型格西裝外套華麗登場，衣着風格形成強烈對比。倪妮受訪時透露農曆新年過後便開始積極健身，為新劇做足準備。

檀健次捧獎嗌添食

宋佳憑劇集《山花爛漫時》獲頒「年度最佳女主角」，于和偉則憑《我是刑警》奪得「年度最佳男主角」。人氣居高不下的檀健次憑劇集《獵罪圖鑑2》和倪妮分別摘下「年度最受歡迎男、女演員」獎，檀健次表示拍攝《獵》劇第一季時沒想到事隔3年會添食，更沒想到會拿獎，搞笑反問甚麼時候開拍第3季：「再不拍我就老了。」而宋佳早前在《第3屆中國電視劇年度盛典》獲得「總台視后」的美譽，今次再登上視后寶座，無疑是錦上添花！