娛圈單打：萬眾期待開幕禮 點知竟然冇直播

耗資319億元興建，事前動員了數萬名公務員進行N次綵排，啟德體育園終於喺3月1日開幕。呢件萬眾矚目嘅盛事，大家都以為即使搶唔到飛入場，都可以安坐家中睇直播啩。錯！自詡好做得嘅文體旅局局長，亦即係天字第一號追星局長羅淑佩，講明只有濃縮版嘅轉播，唔會有直播；就算場內觀眾用手機開Live都唔畀！喂，講唔講得通呀？

阿姐做嘢，唔使你教！羅局長話，政府希望提供緊湊、鏡頭角度最佳嘅版本讓市民觀賞，亦要配合電視台運作同播放安排，因此與製作團隊商議後，決定以轉播形式呈現節目。至於之前吹風吹到似層層嘅「四大天王」同台合體，當然又係得個吹字，羅局長話冇呢回事。唓，冇直播又冇四大天王，勁失望囉！

喂，所謂配合電視台運作，根本講唔通，奧運開幕禮都係全世界即時直播，所有電視台都會配合；啟德體育園開幕係本港鮮有嘅盛事，要電視台配合直播毫無難度。退一步講，政府自己都有港台電視頻道，放喺港台直播又有咩問題啊？

何況TVB做騷經驗豐富，港姐呀，台慶呀，全部直播，將開幕禮交畀TVB一樣得啫。甚至乎，羅局長坐足全晚捧Ian場嘅《叱咤樂壇頒獎典禮》，咪一樣係Live。

家陣連開幕禮都搞到鬼鬼祟祟，場內觀眾開Live都講到要斬手指咁滯，有冇咁唔見得光呀？難道局長好怕有甩轆嘢發生，一旦直播出街或被觀眾攝下，掹都冇得掹，有損佢好做得嘅威名？定係香港呢個曾經嘅東方荷里活，已經淪落到搞一個現場直播Show都做唔到？