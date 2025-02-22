獨家消息：游學修未爭獎先鬥戲 林峯奇招助女入名校

藝人林峯今年首次入圍角逐香港電影金像獎影帝，與同是第一次入圍的游學修，以及劉青雲、郭富城、許冠文等好戲之人爭獎，不過勝負未分，林峯與游學修先「鬥戲」，夥拍金像影后余香凝拍攝新片！

《第43屆香港電影金像獎》日前公布入圍名單，林峯與游學修分別憑《九龍城寨之圍城》、《看我今天怎麼說》首度角逐影帝，而爭獎之前，他們率先「鬥戲」，將在新片《面試特攻隊》（暫名）合作，女主角是去年的金像影后得主余香凝（Jennifer），沾旺氣攞個好兆頭！

余香凝抱恙開工 《面》片講述父母為了助子女殺入名校，各出奇謀面試，結果鬧出不少笑話。林峯飾演緊張爸爸，有別以往的角色，算是一次新挑戰。據知，該片近日已秘密開工，走勻荃灣、大角咀等地，林峯暫時未入組，戲份集中在Jennifer身上。日前她在荃灣一間小食店門前拍攝文戲，吸引不少街坊圍觀，由於該片未發布任何消息，所以有網民一度以為她在拍攝劇集《麻甩媽咪》，而Jennifer不用埋位時一臉倦容，原來當日她身體不適，但為免影響拍攝進度，堅持抱恙上陣。

現實中同樣是滿分爹哋的林峯，入戲組前爭取時間享受家庭樂，其太太張馨月早前在社交網分享一家3口去大理旅行的短片，林峯為氹囡囡Luna開心，又抬轎又餵食，並特地戴上高身草帽打造趣怪造型，逗得Luna全程笑不停。

余香凝