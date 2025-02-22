獨家消息：無綫磨刀9年 30歲覓轉機 江嘉敏離巢做新丁：條路刺激又好玩

效力無綫9年的藝人江嘉敏決定離巢，她坦言曾經掙扎，離開安穩的「家」往外闖，心裏一定會徬徨，但希望趁30歲以「2025年新人」身份重新出發。她自爆日前試鏡時竟有怕醜的感覺，不禁說：「我就係想搵番呢啲感覺，之後條路會刺激又好玩。」

無綫小花江嘉敏憑首套劇集《親親我好媽》的清純學生妹形象引起觀眾關注，演技受肯定，之後劇接劇，拍過多部重頭劇如《誇世代》、《殺手》、《果欄中的江湖大嫂》、《大醬園》、《新四十二章》及《金式森林》等，更在劇集《兄弟》一嘗女主角滋味。江嘉敏可塑性甚高，更為《新》劇作出犧牲，剪了一頭短超髮於此劇及《武林》做打女，周身傷仍堅持親身上陣，更拍到要瞓擔架床兼吸氧氣，前年她終捱出病來，經常出入醫院。

不過，江嘉敏突然決定離巢，剛完成合約的她決定不再續約，繼蘇韻姿、朱智賢、余思霆、蔡嘉欣及劉溫馨後，再一位「脫無」小花！前幾天，她返回電視城完成最後劇集的後期工作，特意走勻全城派「散水餅」道別，昨日她接受本報獨家訪問時說：「嗰日返去派散水餅之餘，都希望同啲同事影吓相做紀念，始終喺呢間公司9年，大家感情好好。嗰日我專登化咗個靚妝返去見大家，因為好多同事唔知我離開，我淨係話請大家食餅，佢哋又唔睇餅上面嘅字，以為我結婚派餅！」

忍淚派散水餅 由於江嘉敏在無綫一直劇接劇，加上有做綜藝節目，大家得知她離開均大感愕然：「啲同事以為我講笑，我話我真係走呀！跟住大家就有啲眼濕濕，我都差啲忍唔住喊咗出嚟，大家合作咁多年，真係好唔捨得。平時返工覺得公司冇咩特別好行，但嗰日派完餅行咗成個TVB，發覺原來好多地方未去過。」

問到為何突然有此決定，她指事前曾跟高層曾勵珍及樂易玲傾談，但她想趁後生改變一下：「30歲都算後生呀！想試多啲唔同嘅嘢，出到去點、有咩做，我真係未知㗎！但我想有轉變，好似當年20歲成日拍MV、廣告，就係想有轉變，咁啱有個機遇畀我拍TVB劇，到依家30歲拍過好多劇，我覺得好多可能性可以發生，例如跳舞、唱歌、舞台劇、電影。多年來我都係拍劇，未知自己最鍾意係乜，所以要時間去搵，試到適合嘅就發力做好佢。」

去試鏡感怕醜 提到近年市道欠佳，娛樂事業不斷萎縮，現時外闖會否有點不合時及危機重重？江嘉敏說：「對我嚟講，之後嘅路係好大挑戰，以前喺TVB只要收劇本，專心做好角色就得，但出嚟之後好多嘢要重新學習，好多待人處事都要學。講真，最初都掙扎過留唔留低，TVB有班好錫自己嘅同事，一定有劇拍，個心會安穩好多，出到嚟就係2025年新人，之後條路好刺激、開心又好玩。好似前排去唔同嘅Casting，我居然有啲怕醜，我就係好想搵番呢啲感覺！」

9年來一直忙個不停，江嘉敏坦言忽略了家人及健康：「一家人相處時間愈來愈少，我想抽時間同佢哋旅行、飲茶，做乜都好，亦想照顧吓自己身體，呢幾年出現咗好多小毛病，要花啲時間調理。我亦想做多啲善事，之前忽略咗呢個世界好多嘢，每日返到屋企已經好攰，希望留意多啲周邊嘅事，喺能力範圍以內幫到多啲有需要嘅人。」

今次離巢，家人都十分支持，她坦言17、18歲初入行時，家人的確曾經反對，但她做出成績後，大家都對她有信心：「屋企人好支持我，好多作品未出，佢哋已經Cap定預告片幫我宣傳，我今次都同家人傾咗好耐，珍姐亦好好，除咗傾合約上嘅嘢，亦有同我傾我應該點行，我都好開心，因為呢個決定真係需要好大勇氣。」