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金敏喜頂巨肚 陪洪尚秀出埠
韓國42歲女星金敏喜與64歲導演洪尚秀於2016年爆出不倫戀，洪尚秀當時拋妻棄女與金敏喜同居。金敏喜上月被爆已懷孕6個月，預產期為今年春天。
前日有韓媒拍得肚大如籮的金敏喜與洪尚秀現身韓國首爾仁川國際機場，出發前往德國，準備參加柏林電影節，兩人將亮相洪尚秀執導的電影首映及紅地氈。
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