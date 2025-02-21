規模加碼 挑戰K-Pop歷史 BLACK PINK 7月啟世巡 事務所股價飆

韓國勁爆女團BLACK PINK昨日官宣7月開啟世巡，今次規模更勝以往，將挑戰前年巡唱落幕時創下的23.6億港元收益紀錄，消息刺激YG事務所昨日股價暴漲逾13％，飆升至一年新高。

BLACK PINK於前年結束橫跨18個月的世界巡唱，合共演出66場，創下逾23.6億港元收益。組合相隔兩年強勢合體開騷，昨日宣布「2025 WORLD TOUR」將於7月啟航，YG事務所透露今次規模將締造K-Pop新歷史，帶挈公司股價昨日狂飆逾13％，創下一年高位。

組合將於7月5日及6日在韓國高陽綜合運動場主體育場演出兩場，為世巡拉開序幕，隨後於7至8月間穿梭美國、意大利、西班牙及英國，再於明年1月移師日本東京，目前公布了10個地區，暫未有香港場，但官方將陸續追加其他場次。

早前憑《APT.》一曲熱爆全球的成員Rose，昨日宣布退出韓國音樂版權協會，今後歌曲版權將由美國唱片版權協會管理，她所屬的美國唱片公司將獲分配唱碟收益。而剛於情人節推出首張迷你專輯《AMROTAGE》的隊友Jisoo，新碟銷量截至前日累計約46萬張，她現身SBS電台節目谷碟時，心情靚爆狂派心。

內地有望解限韓令 另一方面，Jisoo主演的喪屍劇《Newtopia》於本月初上架後，其演技捱轟，但無損她再拍劇的信心，更落實夥拍男星徐仁國合作新劇《月刊男友》，劇中她飾演網絡漫畫製作人，徐仁國則扮演其競爭對手。而曾與Jennie傳出緋聞的男歌手G-Dragon，將於本月25日推出新碟《Ubermensch》再戰樂壇，昨日他公開以破格造型拍攝的新歌宣傳片。

另外，前日有消息指內地實施了8年的限韓令將於5月正式解除，意味一眾韓星可以到內地開騷吸金，刺激韓國各大事務所股價上漲。