暢所欲玄：蛇年講蛇風水

今年蛇年，說說我對蛇作穴的風水。蛇作穴，是下山蛇為主，而上山蛇或掛樹蛇，書中雖有論述，但未有見過這視頻。內地視頻，有千多年前的楊公仙師點之穴，為靈蛇聽蛤之視頻，都是下山蛇。所以下山蛇的視頻容易找到，上山蛇或掛樹蛇則找不到。

十多年前，在青衣，看了一個下山蛇之結穴，聞說此穴，應是城中某已故富商之祖墳，非常簡單，沒有瑰麗堂皇，可能是因為社會發展關係，穴前視線被擋，不知穴前是甚麼。一般下山蛇，多數是靈蛇捕蛤。蛇下山捕捉蛙蛤作食物，後人自然富貴。

港珠澳大橋在珠江出水口處，東西兩岸有似蛇形的大橋，把珠江的去水口收窄。形勢似書籍上所說之，靈蛇守水口。香港郵輪碼頭，其玻璃窗的設計，在維港兩岸看望，似是一條蛇向着鯉魚門水口。可惜這條蛇不是生的，而是死的。

太古城有一花園，其大樓依山而建，在地圖上看，似彎彎曲曲，看似下山蛇形，但左右分叉，自然不是蛇。若要呼形喝象，有少少似蠍子，彎曲處為蠍子尾，分叉的青龍白虎為蠍子鉗。當然不算十分似，因為還欠一些條件。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅