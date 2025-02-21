獨家專訪：靠北京物業 生活無憂 李珊珊淡出20年 解開神隱謎團

現年47歲的藝人李珊珊淡出娛樂圈20年，去年她與友人合資搞網上節目《三坐山Mount Trio》「復出」，下月是節目一周年紀念，一直為節目親力親為的她日前受訪，逐一「解說」多年來的各樣傳聞，讓大家更了解現在的自己！

談到早年曾傳她患腦瘤怪病及抑鬱，她謂：「仲傳過我死添，信50％就好，曾幾何時我仲住西貢，有個同名叫李珊珊嘅人自殺，個個嚟問係咪我。（腦瘤係假？）有啲假。」

珊珊於2019年承認患上驚恐症，對抗病魔的路漫長又折磨，初時以為是腸胃或心臟病，逐科叩門白行了兩年冤枉路，經轉介看精神科後服藥近8年，現時整體康復了8成：「發病時會呼吸困難，有瀕死感覺，好恐怖。」有時發病會長達45分鐘，曾多次叫白車送院。除了驚恐症，珊珊還有甲狀腺問題，需要長期食補充劑，揚言食藥食到攰，但她從沒埋怨。

冇結婚念頭 問到神隱多年的她沒有收入如何過生活？珊珊謂：「嗰時喺北京拍古裝劇，老闆係一對台灣夫婦，見我使錢無概念，捉我喺北京二環買咗間900呎嘅地方，嗰時有個有擔當嘅男友照顧，有朋友照應，唔使擔心生活。（依家都冇經濟負擔？）可以咁講。」

珊珊當年參加港姐奪冠入行，美絕電視台，但現時肥腫身形遭網民取笑，她大方表示：「大家仲好記得我玩蛇張相，好感恩，唔好再留戀，現在嘅我就係我。」她還點名感謝圈中3位對她很好的義氣藝人，分別是林保怡、吳家樂和黃日華。3年冇拍拖的她，表示要遇到令她動心的人不容易，直言不想結婚：「覺得結婚係承諾，驚自己做唔到就唔好做，如果做唔到照去做，就係渣。」