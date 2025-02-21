具俊曄不捨愛妻化塵土 大S押後下葬

台灣女星徐熙媛（大S）猝逝，一直盛傳家人昨日為她舉行樹葬，但據知其夫具俊曄不忍愛妻就此化塵土，希望為大S找一個合適的長眠地，讓他與徐家可安心追思。

大S本月初在日本因流感併發肺炎病逝，有傳昨日舉行樹葬，但最終會押後。據知，徐家尊重大S生前重視的環保觀念，丈夫具俊曄也知道台灣環保葬的形式，但身為韓國人的他，不捨愛妻就此重返自然，希望大S有一個專屬的地方，讓他與徐家可前往「探望」及拜祭，故正跟家人商討，但無論如何，大家都希望大S下葬時不被外界打擾。

據了解，具俊曄仍深陷喪妻的巨大傷痛中，已將所有工作排開，先前拍好的品牌代言會持續進行，但DJ騷、粉絲見面會等公開活動將無限期暫停，相信要待內心傷痛撫平後才考慮復工。

汪小菲再拖太太赴台 至於大S前夫汪小菲完成在台灣的「淋雨跪地」深情戲碼後，早前已偕太太馬筱梅返回北京，食大餐慶祝情人節兼到求子勝地作福。昨日他再與太太十指緊扣飛抵台灣桃園機場，但被追問此行目的時，他沒作任何回應，隨即登上電動車從VIP通關入境。

而大S舊愛周渝民昨日首度公開露面，直言很久沒跟徐家聯絡：「在媒體面前講太多感受，對我來說很痛苦。」他希望大眾把焦點放在該關心的人身上：「家屬的情緒是最重要的，我們這種邊邊角角的人不是那麼重要。」

另外，有指徐媽曾為大S再婚鬧翻，擔心女兒會賣掉房子遷往韓國，大S只好跟具俊曄假裝簽署婚前協議，並將豪宅過戶給媽媽來安撫她。