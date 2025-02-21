談善言爭后先禮後兵 衛詩雅爆老公講大話 最愛平板身材

藝人衛詩雅首度以人妻身份亮相公開活動，一臉幸福的她大爆老公曾以雙語寫情詩，又指對方結婚致詞時「呃人」，分明很喜歡她的身材：「難得平到咁。」相當幽默！

藝人衛詩雅（Michelle）、談善言、王丹妮及吳冰昨日出席活動，新婚的衛詩雅表現興奮，笑言婚禮令她體力透支：「第2日仲要去還婚紗禮服，好攰又腳痛，好似拍咗3日打戲咁，呢兩日仲要Send相畀親戚朋友。」談到其醫生老公周祉安的「愛的宣言」獲老闆楊受成大讚完美，但懷疑他是利用人工智能編寫，Michelle表示：「一定唔係！佢追我嗰陣經常寫詩畀我，不過初初係用英文，後來知我睇唔明先改用中文，哈哈！佢中英文都好好。」談到老公在婚宴上表示是被她的內在美吸引，而非其美貌及身材，她打趣說：「佢一定呃人，佢鍾意我身材，難得平到咁！」

老闆狂笠高帽 Michelle憑電影《破．地獄》提名今屆金像獎「最佳女主角」，同場的談善言亦有份爭影后，她們大方表示睇好對方獲獎。而王丹妮指早前難得有假期，可以到澳洲跟在當地修讀脊醫課程的老公羅孝勇慶祝情人節，老公除了帶她到處遊玩及食大餐，又送上12朵巨型玫瑰花，笑指每朵差不多有她半個頭那樣大，她收到時亦嚇了一跳，感覺甜蜜溫馨。

另外，英皇老闆楊受成在Michelle的婚禮致詞時妙語連珠，盡顯幽默一面，笑指新郎的致詞肉麻：「但係有一句好真，Michelle有驚世美貌係最真，唔係賣花讚花香，Michelle係好出眾嘅女仔，好聰明、心地好，對朋友、同事好坦誠，所以每個同事都鍾意佢。擺酒容易請客難，行家都好熱烈出席，周醫生你真係執到。」新郎哥不停點頭認同，楊受成續說：「不過，Michelle都冇蝕底，周醫生又後生又靚仔，又係專業人士，大把女仔想識佢，真係郎才女貌，好襯！」