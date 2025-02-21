中銀香港打造專屬見面會 姚焯菲父女檔睇熊貓 動手派糧

中銀香港「理財TrendyToo」及「FamilyMAX」品牌將舉辦《大熊貓寶寶見面會》，姚焯菲與爸爸首次父女檔登場，率先體驗專屬活動，近距離與大熊貓雙胞胎見面！姚父分享從小就向女兒灌輸應使則使及儲蓄觀念，讓她掌握理財之道。而姚焯菲計劃捐出5位數字的利是錢保育大熊貓，回饋社會。

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）與爸爸姚輝文首度父女檔登場，率先體驗中銀香港「理財TrendyToo」 及「FamilyMAX」品牌即將舉辦的《大熊貓寶寶見面會》專屬活動，跟港產大熊貓雙胞胎「家姐」與「細佬」近距離接觸，並體驗《大熊貓窩窩頭工作室》，學習製作大熊貓最愛吃的「窩窩頭」。Chantel首次看到大熊貓BB，激讚超級可愛，更為一班「小菲象」（歌迷暱稱）於4月準備「菲」常體驗的專屬場次，邀粉絲跟她齊齊睇熊貓。

捐利是錢做保育 首次與爸爸一起工作的Chantel大讚好玩，但看到爸爸化妝感覺有點奇怪，因為平日是爸爸看着她化妝，幕前經驗豐富的她更親自傳授上鏡秘訣，教爸爸走位及遷就鏡頭角度。首次做幕前工作的姚父表現淡定，並說：「拍攝當日是情人節，恍如跟Chantel來了一個『大熊貓約會』，十分Sweet！亦體驗到要坐定化妝原來很累，覺得囡囡做幕前不容易。」

姚父是4間國際投資公司的首席財務官，他分享如何教育子女理財，指一直秉持應使則使的大原則，並從小向女兒灌輸儲蓄觀念。Chantel早前在中銀香港開設了第一個銀行戶口，並透過BoC Pay+申請了第一張信用卡，開始學習自主理財，她銘記父親教誨，即使有想要的東西，亦會花時間驗證是否真的喜歡。她答應父母不會胡亂花錢購物，更將99%的利是錢儲起，計劃捐5位數字的利是錢保育大熊貓，回饋社會。